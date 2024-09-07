путін обов'язково опиниться на лаві підсудних, — прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан в інтерв'ю ВВС

"Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, або коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних", — заявив Хан.

Хан розповів, як МКС ухвалював рішення про видачу ордера на арешт російського президента. За словами прокурора, він до останнього не вірив, що путін зважиться вторгнутися в Україну.

"Але коли вони це зробили, я вирішив, що все абсолютно очевидно, і ми повинні почати розслідування. Я побував на місці подій, а коли ти чуєш історії, свідоцтва, бачиш руйнування, чуєш висловлювання різних людей, включно з висловлюваннями владіміра путіна і Марії Львової-Бєлової, застосувати всю суворість закону було нескладно", — наголосив Хан.

Джерело: https://t.me/znua_live/165738

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