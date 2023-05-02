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путін визнав, що росія почала війну проти України ще в 2014 році

путін визнав, що росія почала війну проти України ще в 2014 році

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

28 квітня кремлівський диктатор підписав низку указів, одним з яких надав статус ветерана для «ополченців Донбасу з 2014 року та інших добровольців». Тим самим рф офіційно визнала, що воює з Україною вже відтоді.

Крім цього визнання, путін вчергове розколов російський народ. Адже тепер з’являється привілейований клас — «добровольці та ополченці», яким офіційно замість «можемо повторити» буде дозволено кричати «де ви були ці 8 років?».

Проте з цим майбутнім нехай розбираються самі росіяни. А для України та міжнародної спільноти вже зараз наявність подібних списків «статусних добровольців та ополченців» спростить пошук колаборантів та інших злочинців.

Джерело: https://t.me/spravdi/28587

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