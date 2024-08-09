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путін усіма силами намагається заперечити реальний стан справ у курській області

путін усіма силами намагається заперечити реальний стан справ у курській області

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Спочатку путін поцікавився у міністра фінансів рф силуанова, «чи їздив він у відпустку на мотоциклі?». Потім назвав «Lada Aura хорошим і комфортним автомобілем» і нарешті висловив сподівання, що «глави регіонів підтримають курську область на тлі атаки ЗСУ». Саме в такій послідовності офіційні росЗМІ подавали новини з 7 серпня 2024.

І це все при тому, що «воєнкорівські» пабліки у цей час уже волали про «контроль противника над 11-ма населеними пунктами», «прапор України над лікарнею в місті суджа», «захоплення газовимірювальної станції» та «наступ на Курську АЕС».

путін про все це, звісно, знав. Нічна стадія гніву від цих новин перейшла у нього в ранкову стадію заперечення. Але «русский мир», який він за допомогою війни намагається насадити в Україні, слідом за бєлгородською областю прийшов у курську.

Відомий військовий експерт Ігаль Левін пояснює: «У цьому і є логіка перенесення війни на територію ворога – щоб горіла і руйнувалася його територія, а не твоя. Щоб горіли його міста і страждали його жителі, а не твої. І це те, чого кремль дуже боявся від самого початку».

Джерело: https://t.me/spravdi/40685

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