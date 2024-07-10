путіна зупинить не дипломатія, а жорсткі та оперативні рішення світу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

8 липня російського диктатора у москві відвідав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

▶ путін – найбільш токсичний політик сучасного світу. Публічні зустрічі з ним завжди кидають тінь на репутацію і створюють проблеми.

▶ російський диктатор підступно підставив Моді, вчинивши обстріл дитячої лікарні «Охматдит» в момент перебування прем’єра з візитом у москві.

▶ Очікуємо, що Індія надасть відповідну публічну оцінку таким діям кремля.

▶ Підступність путіна ще раз доводить марність всіх спроб домовитися з москвою про припинення війни. росію зупинить лише рішуча сила, а не невдячні жести поваги.

Джерело: https://t.me/spravdi/40052

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