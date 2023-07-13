Іран відповідатиме за збиття літака рейсу PS752 і участь в атаках рф по Україні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна, Швеція, Канада та Велика Британія подали позов (https://t.me/spravdi/31172) проти Ірану до Міжнародного суду ООН за порушення Монреальської конвенції про безпеку цивільних авіаперельотів у зв'язку зі збиттям пасажирського літака МАУ рейсу PS752 8 січня 2020 року.

▶️ Провина за катастрофу пасажирського авіалайнера цілком на боці іранської влади, попри початкові спроби перекласти її на екіпаж літака.

▶️ Серед інших порушень – Іран не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 представниками його збройних сил.

▶️ Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

▶️ Невдовзі після злочину проти громадян України – пасажирів рейсу PS752, Іран без докорів сумління став одним зі спонсорів російських терористичних атак проти мирного населення України.

▶️ Україна не заслужила на відверто недружнє ставлення до себе Ірану і вимагає від Тегерану сатисфакції.

Джерело: https://t.me/spravdi/31406

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