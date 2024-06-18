Реформы в российском МО рф

Владимир путин уволил из Минобороны заместителей и ставленников Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Швецову и Павла Попова.

Вместо них посты замминистра получили:

● Леонид Горнин — первый замминистра финансов (в Минобороны тоже будет первым замом);

● Анна Цивилева — двоюродная племянница Владимира путина, жена бывшего губернатора Кемеровской области, а теперь министра энергетики Сергея Цивилева. После начала войны Цивилева возглавила фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;

● Павел Фрадков — сын экс-премьера Михаила Фрадкова, первый зам управляющего делами президента.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14985

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