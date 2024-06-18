Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 76

Реформы в российском МО рф

Реформы в российском МО рф

Владимир путин уволил из Минобороны заместителей и ставленников Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Швецову и Павла Попова.

Вместо них посты замминистра получили:

● Леонид Горнин — первый замминистра финансов (в Минобороны тоже будет первым замом);

● Анна Цивилева — двоюродная племянница Владимира путина, жена бывшего губернатора Кемеровской области, а теперь министра энергетики Сергея Цивилева. После начала войны Цивилева возглавила фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;

● Павел Фрадков — сын экс-премьера Михаила Фрадкова, первый зам управляющего делами президента.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14985

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ повідомила про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим», яка зомбує жителів усіх тимчасово окупованих територій України
Сегодня 10:46    26
Істерика кремля на тлі Бюргенштока: розберімо, чому бункерний вимушений вдатися до запасного плану
Сегодня 10:34    53
З початку повномасштабної війни СБУ знищила понад 1000 російських танків
Сегодня 10:21    53
За матеріалами ДБР суд розгляне обґрунтованість активів, набутих посадовцем міграційної служби в Одеській області
Сегодня 09:56    72
СБУ затримала організатора «схеми для ухилянтів», який раніше уже притягувався за переправлення чоловіків за кордон
Сегодня 09:33    76
На морську платформу Magura встановили ракети класу “повітря-повітря”
Сегодня 09:09    81
путінські «умови миру» – це цинічний фарс та спроба надурити Україну і світ
Сегодня 08:57    93
росія скоротила паузу між ракетними ударами по Україні. З чим це пов'язано
Сегодня 08:34    116
Мурал на честь Героя України, розвідника  Олега Фадєєнка створили на Харківщині
Сегодня 08:24    94
А-50 таки сбили ЗСУ
Сегодня 08:00    137
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 