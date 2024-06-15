рф вербує неповнолітніх українців для диверсій проти військових ЗСУ

Спецслужби кремля за обіцянку щедрої винагороди втягнули в злочинну діяльність групу підлітків з Одеси.

Їм дали завдання підпалювати автомобілі військовослужбовців ЗСУ, повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський:

- Кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто.

Зазначимо, що з початку 2024 року в соцмережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучають до підпільної підривної діяльності осіб віком від 13-ти років.

(https://www.npu.gov.ua/news/verbuvaly-pidlitkiv-dlia-vchynennia-dyversii-natspolitsiia-spilno-z-sbu-vykryla-skhemu-rosiiskykh-spetssluzhb)

Джерело: https://t.me/spravdi/39374

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