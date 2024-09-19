Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 27

рф викрала з України щонайменше 19,5 тисяч дітей

рф викрала з України щонайменше 19,5 тисяч дітей

Воєнні злочинці вивезли усіх цих неповнолітніх на свою територію, - Генпрокурор України Андрій Костін

Зазначається, що маленьких українців кремль мілітаризує. За його словами, лише в т.о. Криму до лав так званої "Юнармії" записали 29 тисяч неповнолітніх.

Крім того, щонайменше 15 українських дітей, за даними прокуратури, зазнали сексуального насильства зі сторони окупантів.

Джерело: https://t.me/raddjd/26447

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "росіяни на війні" МЗС України висловило обурення
Сегодня 08:16    35
Оперативна інформація станом на 08.00 19.09.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    46
Поставки балістичних ракет з Ірану в росію поглиблюють ескалацію війни
Сегодня 08:06    46
Розбагатіли на технологіях: скільки IT-фахівців у рейтингу найбагатших українців 2024 від Фокусу
Сегодня 07:56    72
АП ВАКС надала дозвіл на здійснення спецрозслідування стосовно колишнього нардепа – організатора злочинної схеми зловживань на ОПЗ
Сегодня 07:46    81
Литва планує надати Україні до кінця 2024 року додаткову допомогу у розмірі €40-50 млн, — міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас
Сегодня 07:37    69
Относительно взрывов на 107-м арсенале ГРАУ в Тверской области
Сегодня 07:28    99
Теракти у Львові та Києві: 4 громадян України планували теракти під керівництвом спецслужб рф — Офіс Генпрокурора
Сегодня 07:19    80
Щодо наслідків ворожих прильотів у Харкові:
Сегодня 07:14    100
Заяви лукашенка про «домовленості» з Україною відірвані від реальності
Сегодня 07:10    112
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 