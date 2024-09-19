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рф викрала з України щонайменше 19,5 тисяч дітей
Воєнні злочинці вивезли усіх цих неповнолітніх на свою територію, - Генпрокурор України Андрій Костін
Зазначається, що маленьких українців кремль мілітаризує. За його словами, лише в т.о. Криму до лав так званої "Юнармії" записали 29 тисяч неповнолітніх.
Крім того, щонайменше 15 українських дітей, за даними прокуратури, зазнали сексуального насильства зі сторони окупантів.
Джерело: https://t.me/raddjd/26447
Темы: діти, пропаганда, росія, україна