рф викрала з України щонайменше 19,5 тисяч дітей

Воєнні злочинці вивезли усіх цих неповнолітніх на свою територію, - Генпрокурор України Андрій Костін

Зазначається, що маленьких українців кремль мілітаризує. За його словами, лише в т.о. Криму до лав так званої "Юнармії" записали 29 тисяч неповнолітніх.

Крім того, щонайменше 15 українських дітей, за даними прокуратури, зазнали сексуального насильства зі сторони окупантів.

Джерело: https://t.me/raddjd/26447

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