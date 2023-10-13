Росія була долучена до підготовки вторгнння до Ізраїлю

Можливо, представник ХАМАС у Лівані Алі Барак і не планував це говорити, але так хотів подякувати путіну, що фактично це сказав в інтерв’ю рашистським ЗМІ.

За його словами, у Секторі Газа з дозволу офіційної Москви було налагоджено виробництво автоматів Калашнікова та патронів до них. Створені угрупованням військові фабрики виробляли ракетні установки дальністю до 250 кілометрів, а також міномети та ракети до них. Ймовірно, Москва була в курсі, що такі виробництва є, і вони діють.

«Росія нам симпатизує. Після атаки вони надіслали нам послання. Вони раді, що Америка влізла до Палестини. Це знижує американський тиск в Україні. Тож на цьому полі бою ми не одні».

Що ще треба знати про ХАМАС і Росію?

В мене одне питання. Чому «бабуїни» з ХАМАС змогли за два роки в умовах блокади налагодити виробництво патронів, а такі розумні та працьовиті українці за дев’ять років не змогли?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41142

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