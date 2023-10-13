Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 139

Росія була долучена до підготовки вторгнння до Ізраїлю

Росія була долучена до підготовки вторгнння до Ізраїлю

Можливо, представник ХАМАС у Лівані Алі Барак і не планував це говорити, але так хотів подякувати путіну, що фактично це сказав в інтерв’ю рашистським ЗМІ.

За його словами, у Секторі Газа з дозволу офіційної Москви було налагоджено виробництво автоматів Калашнікова та патронів до них. Створені угрупованням військові фабрики виробляли ракетні установки дальністю до 250 кілометрів, а також міномети та ракети до них. Ймовірно, Москва була в курсі, що такі виробництва є, і вони діють.

«Росія нам симпатизує. Після атаки вони надіслали нам послання. Вони раді, що Америка влізла до Палестини. Це знижує американський тиск в Україні. Тож на цьому полі бою ми не одні».

Що ще треба знати про ХАМАС і Росію?

В мене одне питання. Чому «бабуїни» з ХАМАС змогли за два роки в умовах блокади налагодити виробництво патронів, а такі розумні та працьовиті українці за дев’ять років не змогли?

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/41142

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Топ-пропагандистка кремля скабеєва загралася з приниженням ізраїльських жінок-військовослужбовців
Сегодня 09:44    164
США вперше ввели санкції проти компаній та суден через порушення стелі цін на російську нафту
Сегодня 09:09    122
Tiffany і Cartier продовжують купувати російські діаманти через посередників
Сегодня 08:58    118
Выжить при нацистах и погибнуть от рук современных дикарей
Сегодня 08:36    154
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:15    111
Очередная шизофреническая инициатива рашистов: россия рекомендует бороться с иноагентами странам СНГ
Сегодня 07:54    181
«У них тоже целый взвод, короче, развалили, все 200-300» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    125
Финальная стадия войны?
Сегодня 07:22    248
Ракетные удары по Украине с 2023 по 2024: какой потенциал у россии и какую тактику она изберёт
Сегодня 07:17    138
Оперативна інформація станом на 06.00 13 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:09    128
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 