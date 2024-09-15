росіяни застосовують нову схему депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України

До рф з ТОТ Донеччини і Луганщини під виглядом «турботи» примусово вивозять хворих та сиріт.

Для надання своїм діям нібито «законності» та «гуманізму», колаборанти називають це «евакуацією» або «реабілітацією», наголосили у Центрі національного спротиву.

Злочинну діяльність кремлівські посіпаки розгорнули на базі дитячого хоспісу «Одуванчики».

- Під виглядом всебічної допомоги дітям з тяжкими (у тому числі онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення маленьких українців на росію, – додали у ЦНС.

Джерело: https://t.me/spravdi/41543

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