Російські окупанти викрали від 300 до 700 ТИСЯЧ українських дітей

Це орієнтовно від 6% до 13% всіх дітей України (на початок 21 ст. відсоток дітей становив близько 15% населення України). Вивезення дітей - одна з загальновизнаних ознак цілеспрямованого геноциду.

Коли ми встановлюватимемо з союзниками формат роботи з РФ після перемоги - маємо окремо позначити спосіб і терміни повернення всіх викрадених дітей. Організатори викрадення мають сісти на лаву підсудних міжнародного трибуналу.

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OSINT-спільнота Molfar провела розслідування справи примусової депортації дітей з України, що нам вдалось з’ясувати.

- Російські урядовці за допомогою збройних формувань “днр” та “лнр” організували вивезення українських дітей з ТОТ до російської федерації.

- Примусову депортацію дітей здійснює компанія «Детям в руки», яку очолює Марія Львова-Бєлова – уповноважена при президентові росії з прав дитини.

- Штаб «Детям в руки» координує свою роботу на ТОТ безпосередньо з російським командуванням – для цього Марія Львова-Бєлова особисто відвідує ТОТ, де також зустрічається з ватажками терористичних формувань “днр” та “лнр”.

- Орієнтовна кількість вивезених дітей за словами Львова-Бєлової – 2000 осіб, вивезені діти знаходяться в одному з семи пунктів тимчасового базування на території рф, які ми ідентифікували по звітуваннях «Детям в руки». Хоча її слова не збігаються з офіційними звітуваннями самого штабу, що вказує на навмисне приховування фактів депортації.

- Офіційно міноборони росії заявляє про понад 300 тисяч дітей, що були примусово депортовані з ТОТ. Таке ж оцінку наводять інші російські джерела.

- Українські правозахисники підтверджують слова про 300 тисяч, і наголошують що кількість вивезених дітей може бути більшою, до 700 тисяч, хоча на офіційному рівні вдалось поіменно ідентифікувати лише 13 тисяч депортованих дітей. Дітей депортують у 57 регіонів росії, у тому числі на Сахалін.

- Оцінку у 300-700 тисяч також підтверджують західні джерела, зокрема The Washington Post.

Джерело: https://www.facebook.com/alex.golobuckij

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