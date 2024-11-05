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російська армія маргіналів вже легалізувала мародерство в самій рф

російська армія маргіналів вже легалізувала мародерство в самій рф

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Тим часом в курській області російські військові продовжують займатися мародерством. Одна зі співрозмовниць проєкту «Агентство» розповіла, що вони зайняли її будинок із поясненням, що в регіоні діє режим КТО (контртерористичної операції) і що вони «мають на це право».

У будинку іншої мешканки селища кореневе «все догори дриґом». У будинку іншого місцевого мешканця вибили вікно, викрали телевізор, ноутбук та інструменти. Солдати зс рф викрадають автомобілі й навіть вбивають домашніх собак, які охороняють будинки.

Все це вже було в Україні. Так само колись поверталися у свої понівечені та пограбовані окупантами помешкання жителі Бучі, Ізюму, Херсону та інших українських міст.

В цьому сенсі російська «контртерористична операція» на курщині нічим не відрізняється від «спеціальної воєнної».

Джерело: https://t.me/spravdi/42652

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