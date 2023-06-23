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російським регіонам заборонили говорити про загиблих на війні в Україні

російським регіонам заборонили говорити про загиблих на війні в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Президент рф путін стверджує, що «вся росія та багатонаціональний народ підтримує учасників сво та пишається ними».

Насправді – не пишається і не підтримує. кремль рекомендував очільникам регіонів не публікувати некрологи загиблих окупантів, оскільки це використовується для підрахунку втрат російської армії.

Глава тиви мовчить про смерть військовослужбовців регіону з травня минулого року. Глава бурятії перестав публікувати некрологи військових із грудня 2022 року.

Уряд хакасії на прохання міноборони також відмовився від публікації некрологів про загиблих в Україні окупантів.

А приховувати є що і є кого. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що в боях за Бахмут за останні 5 місяців загинули понад 20 тисяч росіян, ще 80 тисяч отримали поранення.

Джерело: https://t.me/spravdi/30650

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