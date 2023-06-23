російським регіонам заборонили говорити про загиблих на війні в Україні
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Президент рф путін стверджує, що «вся росія та багатонаціональний народ підтримує учасників сво та пишається ними».
Насправді – не пишається і не підтримує. кремль рекомендував очільникам регіонів не публікувати некрологи загиблих окупантів, оскільки це використовується для підрахунку втрат російської армії.
Глава тиви мовчить про смерть військовослужбовців регіону з травня минулого року. Глава бурятії перестав публікувати некрологи військових із грудня 2022 року.
Уряд хакасії на прохання міноборони також відмовився від публікації некрологів про загиблих в Україні окупантів.
А приховувати є що і є кого. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що в боях за Бахмут за останні 5 місяців загинули понад 20 тисяч росіян, ще 80 тисяч отримали поранення.
Джерело: https://t.me/spravdi/30650