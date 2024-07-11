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россии необходимо готовиться к захвату всей территории Украины - медвед

россии необходимо готовиться к захвату всей территории Украины - медвед

Хорошая статья для тех, кто вопит про мир с Рашкой на любых условиях. Любые условия - это новая война через небольшой отрезок времени, когда кремль подготовит для неё новые силы.

россии необходимо готовиться к захвату всей территории Украины после того, как москва и Киев подпишут мирный договор и завершат войну, — зампред Совбеза рф Дмитрий Медведев.

"Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов [в Украине] после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами россии. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину", — заявил Медведев.

В этот момент россия должна будет "вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства", а также "уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской".

"Но враги россии никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества", — заявил Медведев.

Джерело: https://t.me/znua_live/156939

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