россия активизировала рекрутинговую кампанию наемников из стран Африки для войны против Украины
рф значительно активизировало кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Вербовкой африканцев для их участия в «мясных» штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны россии.
Наемников привлекают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также российский паспорт для наемника и членов его семьи.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/36597