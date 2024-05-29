россия активизировала рекрутинговую кампанию наемников из стран Африки для войны против Украины

рф значительно активизировало кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Вербовкой африканцев для их участия в «мясных» штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны россии.

Наемников привлекают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также российский паспорт для наемника и членов его семьи.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36597

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