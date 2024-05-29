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россия активизировала рекрутинговую кампанию наемников из стран Африки для войны против Украины

россия активизировала рекрутинговую кампанию наемников из стран Африки для войны против Украины

рф значительно активизировало кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Вербовкой африканцев для их участия в «мясных» штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны россии.

Наемников привлекают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также российский паспорт для наемника и членов его семьи.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36597

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