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россия больна...
Президент, который был в отпуске в Сочи, а потом сказал, что подлодка просто «утонула», вызывает чувство влюбленности у электората.
Президент, отправляющий отцов, мужей и сыновей на войну, вызывает чувство благодарности у электората.
Президент, разворовавший страну, вызывает чувство гордости у электората.
Президент, заставивший граждан выживать на нищенские зарплаты и пенсии, вызывает чувство величия у электората.
Президент, погрузивший страну в мировую изоляцию, вызывает чувство патриотизма у электората.
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/7385
Темы: пропаганда, путін, росія