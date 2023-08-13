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россия больна...

россия больна...

Президент, который был в отпуске в Сочи, а потом сказал, что подлодка просто «утонула», вызывает чувство влюбленности у электората.

Президент, отправляющий отцов, мужей и сыновей на войну, вызывает чувство благодарности у электората.

Президент, разворовавший страну, вызывает чувство гордости у электората.

Президент, заставивший граждан выживать на нищенские зарплаты и пенсии, вызывает чувство величия у электората.

Президент, погрузивший страну в мировую изоляцию, вызывает чувство патриотизма у электората.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/7385

Новости портала «Весь Харьков»

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