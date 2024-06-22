россия продолжает грабить украинцев!

Пока путин ездит по Юго-Восточной Азии и рассказывает, как проклятый Запад мешает ему «установить мир в Украине», то есть, полностью захватить и уничтожить, как государство, на оккупированных территориях по указке из кремля продолжается грабеж украинцев.

Отъем имущества украинцев на оккупированных территориях происходит без их присутствия и это даже лучше, говорят оккупанты, когда их нет. С ними одна морока. Требуют соблюдения каких-то законов. А там, где россия, что кремль сказал, то и закон.

Сейчас россия активно отбирает в «государственную собственность» земельные паи и земельные участки украинцев. Особенно тех, кто выехал из оккупированных территорий. Подход к этому, примерно, как у Сталина: нет человека, нет и проблемы.

Сейчас жители оккупированных территорий обязаны переоформить свои права на имущество по российским законам, в том числе и на земельные паи. За землю россияне взялись очень плотно. Земельные паи можно оформить только на себя и то, если ты имеешь российский паспорт.

Все, кто находится на подконтрольной Украине территории или за рубежом, и не могут приехать лично для оформления документов, теряют это имущество. А достается оно по принятым в «днр» законам «в доход государства», то есть - россии. Поэтому россия и регулирует этот процесс, чтобы меньше украинцев там было.

Имеется бесчисленное множество фактов, когда украинцев не только из Украины, но и из Германии, Финляндии, Швейцарии, Италии, куда они выехали от российской агрессии, не пропускают в аэропорту Шереметьево для оформления совего имущества. Их держат в специальном отсеке аэропорта по 2-3 суток. Проверяют документы, телефоны и по 3-5 раз вызывают на беседы с сотрудниками ФСБ, а потом отказывают во въезде по мотивам их «неблагонадежности!»

Именно так было заявлено двум жительныцам из Мариуполя, которые прилетели из Гермакнии и хотели переоформить свои квартиры. Как только ФСБешники выяснили цель их поездки и что у них там есть еще и другое имущество на Азовском побережье, то сразу же 67-летние женщины оказались «неблагонадежными». Из Финляндии 60-летняя жительница Горловки прилетела в Шереметьево, где через трое суток ей и еще 18 таким же, как и она отказали во въезде, как «неблагонадежным». Все они хотели переоформить находящееся на оккупированной территории имущество.

То же самое рассказывают жители из Винницы, которые хотели оформить земельные паи, доставшиеся им от родителей в Волновахском районе. Об отборе различного имущества россиянами сообщают жители оккупированного Донецка, Ясиноватой, Тореза, Снежного, Шахтерска и других населенных пунктов. россия просто не пропускает украинцев для переоформления своего имущества.

Таким образом, миллионы украинцев теряют свое имущество! И не россиян в Донецке путин шел спасать, а послал войска грабить Украину. Это происходит на глазах всего мира. И ничего! То ли мы не то и не там говорим, что нас не слышат, то ли нас не хотят слышать? Но в любом случае, мы не должны это замалчивать. Ответные меры должны быть!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1800

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