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С 1937 по 1938 год к высшей мере наказания в Советском Союзе было приговорено 681 692 человека

С 1937 по 1938 год к высшей мере наказания в Советском Союзе было приговорено 681 692 человека

Из материалов выступления в военном трибунале сотрудника НКВД Игнатенко (г. Житомир):

«Меня назначили в 1937г. на исполнение приговоров. Тогда приводили по 150-200 чел., заводили их поодиночке и так расстреливали. Заводили всех сначала в большую комнату, говорили, что их отбирают на работы, и оттуда по одному выводили и заводили к нам, а мы расстреливали их. <…>

Когда увеличилось число осужденных, Лебедев сказал, что Гришин велел всех связывать, и их вязали человек по 50 и сразу по 50 чел. заводили в комнату, но связаны они были каждый отдельно. Когда первый раз завели сразу 50 чел., они услышали выстрелы, а возле них стояли наши люди с палками. Я стал их по одному подавать в двери, а Гришин в это время обходил их и бил палкой по голове. Люди падали, сами вставать не могли, т.к. они были связаны, и я должен был их выносить на руках для расстрела. <…>

Кое-как этих людей расстреляли, я 2 машины нагрузил и до того устал, что не мог больше таскать трупы, а никто не хочет мне помочь. <…> Я не могу говорить цифры, но я сам перестрелял тысячи людей. Это стало отражаться на здоровье. Дошло до того, что я два раза пытался стрелять в себя».

И это только в Житомире.

А потом Россия вдруг начала возмущаться, что в Украине начали декоммунизацию.

Наследники палачей хотели ведь повторить.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/11010

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