САП. Актуальні події 16 – 20 жовтня 2023 року

▶ ️Підозра:

у розтраті 10 млн грн повідомлено про підозру колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» - https://cutt.ly/uwQ9DFqs.

▶ ️Запобіжний захід:

● колишньому керівнику - https://cutt.ly/9wWteaFC та чинному службовцю «Вінницяоблводоканалу» - https://cutt.ly/fwWteW0E;

● одному з колишніх керівників товариства, одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» - https://cutt.ly/fwWtrAaL.

▶ ️Арешт майна:

САП та НАБУ домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту «Одеса» - https://cutt.ly/YwWttyxm.

▶ ️Завершено слідство:

У справі щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків - https://cutt.ly/WwWttVcH.

▶ ️Скеровано до суду:

● справу стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України - https://cutt.ly/OwWtyUE9;

● справу стосовно організатора схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн – https://cutt.ly/mwWuWHDF.

▶ ️Вирок:

колишньому керівнику ДП «Укртелефільм» та директору приватного підприємства - https://cutt.ly/NwWtuha1.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1736

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