Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 61

САП. Актуальні події 16 – 20 жовтня 2023 року

САП. Актуальні події 16 – 20 жовтня 2023 року

▶ ️Підозра:

у розтраті 10 млн грн повідомлено про підозру колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» - https://cutt.ly/uwQ9DFqs.

▶ ️Запобіжний захід:

● колишньому керівнику - https://cutt.ly/9wWteaFC та чинному службовцю «Вінницяоблводоканалу» - https://cutt.ly/fwWteW0E;

● одному з колишніх керівників товариства, одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» - https://cutt.ly/fwWtrAaL.

▶ ️Арешт майна:

САП та НАБУ домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту «Одеса» - https://cutt.ly/YwWttyxm.

▶ ️Завершено слідство:

У справі щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків - https://cutt.ly/WwWttVcH.

▶ ️Скеровано до суду:

● справу стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України - https://cutt.ly/OwWtyUE9;

● справу стосовно організатора схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн – https://cutt.ly/mwWuWHDF.

▶ ️Вирок:

колишньому керівнику ДП «Укртелефільм» та директору приватного підприємства - https://cutt.ly/NwWtuha1.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1736

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Перемога України — в інтересах нацбезпеки США» - Байден
Сегодня 08:59    33
В Україні повертаються податкові перевірки: кого перевірятимуть насамперед
Сегодня 08:44    47
В Україні оновили ПДР, головні зміни
Сегодня 08:16    68
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:07    67
«Эти отправят такой, какой я есть, туда» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:04    70
Очередная партия военной помощи от Германии: что получили ВСУ
Сегодня 07:42    96
Оперативна інформація станом на 06.00 21 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:32    85
Кінець «бабаю»: «православний казак» з терористично-наркоманським минулим відправився до кобзона
Сегодня 07:32    86
«Солнцепек» палає як на сонці...
Сегодня 07:10    112
Справу колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла передали до суду — СБУ
Сегодня 07:00    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 