САП. Актуальні події 16 – 20 жовтня 2023 року
▶ ️Підозра:
у розтраті 10 млн грн повідомлено про підозру колишньому та чинному посадовцям КП «Вінницяоблводоканал» - https://cutt.ly/uwQ9DFqs.
▶ ️Запобіжний захід:
● колишньому керівнику - https://cutt.ly/9wWteaFC та чинному службовцю «Вінницяоблводоканалу» - https://cutt.ly/fwWteW0E;
● одному з колишніх керівників товариства, одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» - https://cutt.ly/fwWtrAaL.
▶ ️Арешт майна:
САП та НАБУ домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту «Одеса» - https://cutt.ly/YwWttyxm.
▶ ️Завершено слідство:
У справі щодо зловживання колишніми керівниками ДП «Інформ-Ресурси», що завдали 187 млн грн збитків - https://cutt.ly/WwWttVcH.
▶ ️Скеровано до суду:
● справу стосовно колишнього Першого віце-прем’єр-міністра України - https://cutt.ly/OwWtyUE9;
● справу стосовно організатора схеми розтрати зерна на 3,2 млн грн – https://cutt.ly/mwWuWHDF.
▶ ️Вирок:
колишньому керівнику ДП «Укртелефільм» та директору приватного підприємства - https://cutt.ly/NwWtuha1.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1736