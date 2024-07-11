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СБУ і Нацполіція затримали поплічницю рф, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК

СБУ і Нацполіція затримали поплічницю рф, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії і готувала диверсії проти ТЦК

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала підпалювачку, яка діяла на Кіровоградщині. Зловмисниця виконувала замовлення рф на підпали автотехніки та будівель Сил оборони.

За даними контррозвідки СБУ, фігурантка умисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення «Омега» Національної гвардії.

Для вчинення злочину жінка придбала легкозаймистий розпалювач та відслідкувала місце паркування авто українського захисника.

Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його.

Щоб «звітувати» про виконання ворожого завдання, вона фіксувала на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та вчинення злочину.

Відеозйомки агресор планував використати для проведення спеціальних інформаційних операцій, які мали «розганяти» фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

Контррозвідники СБУ затримали фігурантку «по гарячих слідах», протягом доби, коли вона вчинила злочин.

Як встановило розслідування, наступним її завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК із застосуванням «коктейлю Молотова».

За це їй обіцяли «грошову винагороду», розмір якої залежав від масштабу пожежі.

Затриманою виявилась 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила на початку цього літа через свою активність в Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

Під час обшуків у неї вилучено мобільний телефон із доказами злочину, а також складові саморобної запалювальної суміші та одяг, в якому фігурантка вчиняла підпал.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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