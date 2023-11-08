СБУ перевіряє два храми УПЦ (МП) на Закарпатті, у яких пропагували «рускій мір»

Представники Служби завітали у село з символічною назвою Руські Геївці у Свято-Михайлівський храм, та у село Червоне в храм Різдва Божої матері.

Перевіряється інформація про те, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу. Також перевіряється законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Джерело: https://t.me/raddjd/16611

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