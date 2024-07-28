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СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику, який організував на Луганщині примусову «мобілізацію» на війну проти України

СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Пасічнику, який організував на Луганщині примусову «мобілізацію» на війну проти України

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника – очільника окупаційної адміністрації терористичної організації «лнр».

Зловмисник організував примусове залучення мешканців тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу рф.

Починаючи з 19 лютого 2022 року гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо «введення воєнного стану» та «мобілізації» на тимчасово захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно «призвали» на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Насамперед мова йде про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на «м’ясні» штурми позицій ЗСУ на східному фронті.

За наявними даними, понад 70% «мобілізованих» загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що на початку липня цього року за матеріалами СБУ гауляйтер «лнр» заочно отримав 12 років тюрми за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення Пасічника до відповідальності за новими фактами його злочинної діяльності.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12470

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