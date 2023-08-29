СБУ повідомила про підозру головному тюремнику рф, який створив мережу катівень на ТОТ України.
Йдеться про директора Федеральної служби виконання покарань, генерал-полковника Аркадія Гостєва.
За вказівкою кремля ним на тимчасово окупованій території України було створено мережу концтаборів під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.
У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, зокрема, з використанням струму та інсценування "розстрілів".
Саме Гостєв призначає керівників окупаційних в’язниць, визначає "режим" їхньої діяльності, і у такий спосіб особисто організовує та контролює участь "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору.
російському генералу повідомили про підозру за ч. 1 статті 109 КК України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
Джерело: https://t.me/znua_live/109605