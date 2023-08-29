Кримінал
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СБУ повідомила про підозру головному тюремнику рф, який створив мережу катівень на ТОТ України.

СБУ повідомила про підозру головному тюремнику рф, який створив мережу катівень на ТОТ України.

Йдеться про директора Федеральної служби виконання покарань, генерал-полковника Аркадія Гостєва.

За вказівкою кремля ним на тимчасово окупованій території України було створено мережу концтаборів під виглядом "виправних" та "лікувально-виправних" установ.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, зокрема, з використанням струму та інсценування "розстрілів".

Саме Гостєв призначає керівників окупаційних в’язниць, визначає "режим" їхньої діяльності, і у такий спосіб особисто організовує та контролює участь "підлеглих" у каральних заходах проти учасників руху опору.

російському генералу повідомили про підозру за ч. 1 статті 109 КК України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Джерело: https://t.me/znua_live/109605

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