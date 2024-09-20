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СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України

Служба безпеки задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ (МП), який діяв на користь рф.

Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12930

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