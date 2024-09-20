СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України

Служба безпеки задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ (МП), який діяв на користь рф.

Йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12930

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