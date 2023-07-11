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СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну

Служба безпеки викрила ще одного клірика УПЦ (МП) у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію.

У спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими він неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і особисто очільника кремля.

Також він героїзував Кадирова та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Як виявилося у ході розслідування, іподиякон був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї «поновлення» радянського союзу та закликав до захоплення рашистами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявлено:

▪️ комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди;

▪️ заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну

СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП) з Черкащини, який закликав рф захопити всю Україну

Джерело: https://t.me/SBUkr/8924

Новости портала «Весь Харьков»

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