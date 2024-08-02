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СБУ повідомила про підозру колаборанту-«воєнкору» кремля у тимчасово окупованому Луганську

СБУ повідомила про підозру колаборанту-«воєнкору» кремля у тимчасово окупованому Луганську

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта В’ячеслава Яковенка – так званого «головного редактора інтернет-газети «наш Донбас»» у тимчасово захопленому Луганську.

Зловмисник позиціонує себе як «воєнкор» кремлівських медіа, який публічно виправдовує війну рф проти України та воєнні злочини рашистів.

Для цього фігурант готує замовні сюжети та «прямі включення» нібито з передової.

Насправді він ховається за більше ніж 100 км від переднього краю, звідки в ефірах росТБ поширює фейки про бойову обстановку на східному фронті.

Для підготовки «постановочних» кадрів Яковенко залучає інформресурси підпорядкованого йому окупаційного видання.

Для додаткового поширення дезінформації на користь рф він регулярно використовує власний Телеграм-канал із загальною аудиторією понад 30 тис. користувачів.

У таких дописах він намагається дискредитувати українських захисників та героїзує окупаційні угруповання країни-агресора, зокрема які захоплювали Лисичанськ.

За даними слідства, колаборант ще у 2014 році приєднався до підконтрольного рф терористичного угруповання «Восток 13», яке діяло на тимчасово захопленій частині території Луганщини.

Після повномасштабного вторгнення росії вороже формування було включено до складу окупаційних з’єднань Південного військового округу країни-агресора.

При цьому сам фігурант повністю «перепрофілювався» на пропагандиста, який бере участь в інформдиверсіях проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Яковенку про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території на сході України, тривають комплексні заходи для його покарання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12512

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