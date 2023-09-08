СБУ повідомила про підозру кримчанину-зраднику, який обстрілював з гранатомета позиції ЗСУ під Роботиним

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань рф, який воював проти України на південному фронті.

Військові контррозвідники СБУ та військовослужбовці ЗСУ взяли його у полон під час боєзіткнення в районі селища Роботине у Запорізькій області навесні цього року.

Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який у листопаді 2022 року вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти зс рф.

Там його призначили на посаду стрільця ворожого підрозділу, де він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси.

Після короткого курсу військової підготовки бойовика направили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони загарбників напередодні контрнаступу ЗСУ.

Перебуваючи на передовій, зрадник облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки рашистів.

Крім того, він безпосередньо обстрілював позиції українських військ з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Під час одного з контактних боїв зловмисника було затримано завдяки злагодженим діям бійців ЗСУ та військової контррозвідки Служби безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі української спецслужби повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9584

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