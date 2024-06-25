Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 104

СБУ повідомила про підозру очільнику російського університету спецназу імені путіна

СБУ повідомила про підозру очільнику російського університету спецназу імені путіна

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця рф, який причетний до війни проти України.

Мова йде про очільника чеченського університету спецназу ім. путіна Байбетара Вайханова.

Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань рф.

З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» та полків «Ахматросія», «Ахмат-Чечня» 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії рф.

Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

Спершу ніж потрапити на передову слухачі «університету путіна» проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес.

Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.

Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Крім цього, під керівництвом фігуранта на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12241

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 10.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення.
Сегодня 11:22    41
Окупанти обстріляли Харків: Терехов повідомив, куди влучили
Сегодня 10:32    113
25 червня 1848 року вперше був піднятий сучасний український синьо-жовтий прапор
Сегодня 10:21    72
Фонд держмайна завершив націоналізацію Нафтової компанії "Альянс-Україна"
Сегодня 10:08    89
У росії оприлюднили масштаби ураження, які ЗСУ нанесли під час удару по військовому полігону в російському Єйську.
Сегодня 09:55    90
Хто з пропагандистів потрапив під 14 пакет санкцій Євросоюзу проти рф?
Сегодня 09:31    97
В Україні призначено нового керівника Управління держохорони
Сегодня 09:20    104
Як FPV-дрони виглядають на фоні інших типів дронів?
Сегодня 09:10    107
ЄС розробив механізм обходу вето Угорщини на купівлю зброї Україні за рахунок активів рф, — голова дипломатії ЄС Жозеп Борель
Сегодня 08:59    109
Фонд держмайна продав рівненський інститут: ціна зросла у 18 разів
Сегодня 08:48    101
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 