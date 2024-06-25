СБУ повідомила про підозру очільнику російського університету спецназу імені путіна

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця рф, який причетний до війни проти України.

Мова йде про очільника чеченського університету спецназу ім. путіна Байбетара Вайханова.

Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань рф.

З початку повномасштабного вторгнення у ворожому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» та полків «Ахматросія», «Ахмат-Чечня» 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії рф.

Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

Спершу ніж потрапити на передову слухачі «університету путіна» проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у м. Гудермес.

Там з ними проводять комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну підготовку.

Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Крім цього, під керівництвом фігуранта на базі його університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12241

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