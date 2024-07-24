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СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів кремля у тимчасово окупованому Донецьку

СБУ повідомила про підозру одному з головних пропагандистів кремля у тимчасово окупованому Донецьку

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Миколу Черкашина – керівника так званого «медіа-холдингу днр».

На цій «посаді» він змінив зрадника Романа Беседіна, який очолював окупаційний інформресурс до липня 2023 року і отримав заочну підозру від слідчих СБУ.

З того часу Черкашин управляє одним з ключових рупорів кремля на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

До складу ворожого «медіа-холдингу» входить 24 онлайн- та друкованих видання, 9 телеканалів та 6 радіостанцій.

Усі вони за вказівкою колаборанта публічно виправдовують агресивну війну проти України та воєнні злочини рашистів.

Також підконтрольні Черкашину інформресурси активно «розганяють» фейки про оперативну ситуацію на передовій та прифронтовій території України.

Для цього колаборант задіяв десятки «воєнкорів», яких відбирав серед місцевих прихильників кремлівського режиму.

Крім того Черкашин залучає підлеглих пропагандистів на «підмогу» центральним телеканалам рф для підготовки замовних сюжетів, зокрема зі східного фронту.

За даними слідства, раніше Черкашин працював у різних медійних проєктах регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав підконтрольних кремлю терористів «днр».

Згодом фігурант увійшов до кола довірених осіб гауляйтера Пушиліна, який потім особисто сприяв його призначенню «гендиректором» окупаційного «медіахолдингу».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Черкашину про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його окупаційною адміністрацією).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово захопленій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12444

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