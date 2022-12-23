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СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини рашистів у Бучі

СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику, який заперечував злочини рашистів у Бучі

Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви в антиукраїнській діяльності.

Він публічно виправдовував збройну агресію рф та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців.

У своїх «промовах» перед вірянами священник називав «постановкою» факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі.

Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини.

А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону.

Фігуранту справи повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Житомирської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

https://t.me/SBUkr/6330

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