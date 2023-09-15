СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, призывавшего захватить власть в Украине
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, публично призвавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине. Е
По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лидер общественного мнения и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом протестных митингов.
Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.
Установлено, что видеообращение фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».
Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как «позицию» рядовых граждан Украины.
По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/23551