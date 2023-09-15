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СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, призывавшего захватить власть в Украине

СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, призывавшего захватить власть в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, публично призвавшего к насильственному захвату государственной власти в Украине. Е

По данным следствия, фигурант позиционировал себя как лидер общественного мнения и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом протестных митингов.

Для этого злоумышленник записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

Установлено, что видеообращение фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы «вагнеровцев».

Вражеские пропагандисты представляли сюжеты псевдоактивиста как «позицию» рядовых граждан Украины.

По выводам экспертизы публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23551

Новости портала «Весь Харьков»

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