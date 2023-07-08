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СБУ розслідує діяльність священника на Київщині, який, імовірно, допомагав росіянам під час окупації.

СБУ розслідує діяльність священника на Київщині, який, імовірно, допомагав росіянам під час окупації.

Він був настоятелем УПЦ (МП) у селищі.

Спецслужби підозрюють, що в підвалі храму росіяни створили катівню, де ув’язнювали активістів. Зокрема, там тримали трьох волонтерів, котрі привезли допомогу для місцевих, каже СБУ.

Також перевіряють, чи міг священник допомагати росіянам, коли до Білорусі примусово вивезли близько 100 мешканців Київщини.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17726

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