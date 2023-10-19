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СБУ сообщила о подозрении представителю ссо рф, готовившему теракт в киевском метро

СБУ сообщила о подозрении представителю ссо рф, готовившему теракт в киевском метро

Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу на агента спецслужб рф, планировавшего теракт в центре Киева в 2014 году.

Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным «Мексиканец» – кадровый сотрудник сил специальных операций мо рф.

Установлено, что он действовал под руководством командующего ссо рф Валерия Флюстикова и экс-охраника путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского гру.

Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал выезд в Киев.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года вблизи станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку из 3 кг тротила и электродетонатором.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25346

Новости портала «Весь Харьков»

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