СБУ та ДБР затримали колаборанта, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації Херсона

Служба безпеки та ДБР затримали ще одного експосадовця-колаборанта, який співпрацював з рф у період окупації Херсона.

Затриманим є колишній молодший інспектор місцевої виправної колонії, який після захоплення громади запропонував свої «послуги» загарбникам.

Рашисти «призначили» його до центральної тюрми рф, яка діяла у складі окупаційного «управління служби виконання покарань по Херсонській області рф».

На території в’язниці зрадник охороняв камери, до яких рашисти звозили українських патріотів – учасників руху опору в регіоні.

Також фігурант брав участь у конвоюванні потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

У застінках до людей застосовували численні тортури, у тому числі катування струмом, побиття палицями і тримання у карцерах без їжі та води.

Після деокупації Херсона ворожий поплічник залишився у місті і тривалий час переховувався від правосуддя, практично не з’являючись на людях.

Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

На підставі задокументованих фактів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи у прифронтовому місті проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12971

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