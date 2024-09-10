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СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який палив об’єкти Укрзалізниці на Полтавщині

СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який палив об’єкти Укрзалізниці на Полтавщині

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Полтавщині поплічника рф, який готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці.

Під «прицілом» ворога були релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону.

Для вчинення диверсій окупанти дистанційно залучили місцевого жителя з Лубенського району області.

Він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкого заробітку» у телеграм-каналах.

Щоб виконати вороже завдання, фігурант відслідковував локації потенційних цілей, а потім з бінокля спостерігав за ними, обираючи «зручний час» для підпалу.

Водночас зловмисник придбав допоміжні засоби – легкозаймисту суміш, захисні рукавиці, ніж та багатофункціональний молоток для зламування дверцят енергообладнання.

Підготувавшись таким чином, він підпалив релейну шафу та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

За даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу нової «цілі». У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з окупантами, а також знаряддя для вчинення підпалів.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 та ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

СБУ та Нацполіція затримали агента рф, який палив об’єкти Укрзалізниці на Полтавщині

Джерело: https://t.me/SBUkr/12866

Новости портала «Весь Харьков»

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