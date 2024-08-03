Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 88

СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка за завданням спецслужб рф підпалювала об’єкти Укрзалізниці поблизу кордону

СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка за завданням спецслужб рф підпалювала об’єкти Укрзалізниці поблизу кордону

Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізувала на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб рф намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали «легких грошей» в Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою.

Для виконання ворожого завдання диверсанти спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для «погодження» цілей з окупантами.

Після команди від куратора фігуранти вчиняли підпали за допомогою легкозаймистої суміші.

У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

Співробітники СБУ затримали диверсантів «по гарячих слідах».

У затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12514

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Колишній рівненський військком Сергій Луцюк вийшов із СІЗО під заставу розміром 454 200 гривень — обласний апеляційний суд
Сегодня 11:42    54
США закупили трансформатори для відновлення енергетики України
Сегодня 11:28    57
СБУ повідомила про підозру головному «митнику днр», який забезпечує перекидання російських танків в Україну
Сегодня 11:14    75
ICOM Ukraine отреагировал на открытие в Севастополе нагромождения незаконных сооружений «Новый Херсонес»
Сегодня 10:47    81
На Закарпатті запрацювала перша в регіоні вітроелектростанція
Сегодня 10:34    81
Британський актор та письменник Стівен Фрай показав свій документальний фільм про поїздку до України
Сегодня 10:08    91
За матеріалами ДБР засуджено одного зрадника, ще 6 перебіжчиків чекають на правосуддя
Сегодня 09:56    93
кремлевская пропаганда активизировалась
Сегодня 09:44    111
Ветерани зможуть пройти безоплатне навчання з ІТ
Сегодня 09:32    91
СБУ затримала агента фсб, який «полював» на склади з боєприпасами та озброєнням ЗСУ на Вінниччині
Сегодня 09:20    91
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 