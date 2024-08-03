СБУ та Нацполіція затримали диверсійну групу, яка за завданням спецслужб рф підпалювала об’єкти Укрзалізниці поблизу кордону

Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізувала на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб рф намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали «легких грошей» в Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою.

Для виконання ворожого завдання диверсанти спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання, а потім фотографували їх для «погодження» цілей з окупантами.

Після команди від куратора фігуранти вчиняли підпали за допомогою легкозаймистої суміші.

У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій.

Співробітники СБУ затримали диверсантів «по гарячих слідах».

У затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернігівській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12514

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