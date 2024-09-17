Кримінал
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СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення рф у Києві та Краматорську

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві та на Донеччині ще двох поплічників рф, які палили військові авто Сил оборони.

Зловмисники «полювали» на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для «звіту» перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на «легкий заробіток».

Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів.

● Так, у Києві:

затримано 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для «тестового» завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника «по гарячих слідах».

● На Донеччині:

затримали мешканця Краматорська, який також хотів «заробити» на підпалах авто Сил оборони.

Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Донецькій і Луганській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та Донецької обласної прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення рф у Києві та Краматорську

СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення рф у Києві та Краматорську

СБУ та Нацполіція затримали двох 16-річних підпалювачів, які виконували замовлення рф у Києві та Краматорську

Джерело: https://t.me/SBUkr/12909

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