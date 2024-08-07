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СБУ та Нацполіція затримали іноземця, який на замовлення фсб підпалив військовий позашляховик у Вінниці

СБУ та Нацполіція затримали іноземця, який на замовлення фсб підпалив військовий позашляховик у Вінниці

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням фсб готував нову серію підпалів авто Сил оборони.

Найбільше агресора цікавили службові автомобілі ЗСУ, які були задіяні на фронті, а зараз проходять техобслуговування в обласному центрі.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба «відрядила» в Україну свого агента із сусідньої країни.

За гроші від фсб іноземець погодився підпалювати транспортні засоби українських захисників на території Вінниці.

Після прибуття до міста він оселився у свого місцевого знайомого, а потім самостійно відправився на пошуки військових авто.

Щоб їх знайти, фігурант вночі прибув на СТО, на території якої знаходився позашляховик українських захисників.

Спочатку зловмисник сфотографував потенційну ціль, щоб «погодити» її зі своїм російським куратором.

Потім за інструкцією фсб іноземець придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль.

Щоб отримати додаткову «оплату» від окупантів, фігурант знімав загоряння на камеру власного телефону.

Це відео спецслужба рф планувала використати у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в прикордонному регіоні.

Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника по «гарячих слідах». У нього вилучено саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки із доказами співпраці з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12541

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