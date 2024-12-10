СБУ та Нацполіція затримали ще 5 підпалювачів, які на замовлення рф діяли у трьох регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб у різних регіонах України.

Усі фігуранти були завербовані окупантами, коли шукали швидкі заробітки у Телеграм-каналах.

● Так, у Києві:

«по гарячих слідах» затримано двох зловмисників віком 17 і 20 років, які підпалили військовий пікап, що проходив техогляд після виконання бойових завдань на Донеччині.

● У Закарпатській області:

затримали двох фігурантів, які підпалили адмінбудівлю однієї із сільських рад Мукачівського району. Тоді внаслідок події вогонь пошкодив двері та вікно держустанови.

Після цього зловмисники намагалися спалити генератор, що живить базову станцію оператора мобільного зв’язку. Однак їх затримали «на гарячому», коли вони збиралися вчинити новий злочин.

● На Полтавщині:

викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка підпалила позашляховик бойової бригади ЗСУ, що воює на східному фронті.

Після виконання замовних підпалів фігуранти сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів, але замість цього одержали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб);

▪ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Закарпатській і Полтавській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Мукачівської окружної прокуратури та Полтавської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13556

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