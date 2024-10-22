СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині
Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 7 поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Одесі, у Дніпропетровській та Черкаській областях.
Для виконання ворожих завдань фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на відео, якими потім «звітували» перед рф.
У такий спосіб фігуранти сподівалися одержати «легкі» гроші від своїх російських кураторів. Однак замість обіцяних коштів підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців.
● Так, на Дніпропетровщині:
викрито двох 16-річніх мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення.
Перед підпалами фігуранти виконували «перевіркові» завдання російського куратора, зокрема малювали «Z-графіті» на стінах будівель.
● На Черкащині:
«по гарячих слідах» затримано двох жителів Умані віком 16 і 21 року, які протягом доби спалили мультівен та позашляховик ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
● На Одещині:
затримано ще трьох молодиків, які підпалили вісім релейних шаф на залізничних лініях.
У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:
◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
◾ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).
Фігурантам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.
Джерело: https://t.me/SBUkr/13145