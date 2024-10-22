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СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 7 поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Одесі, у Дніпропетровській та Черкаській областях.

Для виконання ворожих завдань фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на відео, якими потім «звітували» перед рф.

У такий спосіб фігуранти сподівалися одержати «легкі» гроші від своїх російських кураторів. Однак замість обіцяних коштів підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців.

● Так, на Дніпропетровщині:

викрито двох 16-річніх мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення.

Перед підпалами фігуранти виконували «перевіркові» завдання російського куратора, зокрема малювали «Z-графіті» на стінах будівель.

● На Черкащині:

«по гарячих слідах» затримано двох жителів Умані віком 16 і 21 року, які протягом доби спалили мультівен та позашляховик ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

● На Одещині:

затримано ще трьох молодиків, які підпалили вісім релейних шаф на залізничних лініях.

У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

◾ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Фігурантам загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Черкаській та Дніпропетровській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині

Джерело: https://t.me/SBUkr/13145

Новости портала «Весь Харьков»

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