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СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

Служба безпеки та Національна поліція зірвали нові спроби фсб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

У результаті комплексних заходів у місті затримано агента російської спецслужби, який готував серію підпалів у столичному регіоні.

Ним виявився 16-річний мешканець столиці, який потрапив «до уваги» окупантів, коли шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах. Там йому відповів представник спецслужби рф, який запропонував співпрацю в обмін на гроші.

Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру.

Після виконання цього «простого» завдання куратор пообіцяв неповнолітньому «великі гроші» в обмін на підпал військових автомобілів.

Обов’язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу.

Відзняті кадри потрібні були фсб для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій: що підпали в Україні здійснюються не за гроші фсб, а нібито в нашій державі існує проросійське «підпілля», яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти рф.

Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов’язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка схожа на військову.

Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для «погодження» з фсб, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші.

Це було ще одним «тестовим» завданням для завербованого киянина – у такий спосіб російська спецслужба перевіряла його готовність до вчинення регулярних підпалів у столиці.

Служба безпеки та Національна поліція запобігли реалізації ворожих планів завдяки своєчасному викриттю російського агента і його затриманню «по гарячих слідах».

У ході документування злочинів киянина встановлено, що у разі виконання «перевірочних» завдань фсб обіцяла переказати гроші на його криптогаманець. Але обіцяної суми він так і не отримав.

На підставі зібраних доказів ворожому агенту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цими статтями кваліфіковано злочинні дії його російського куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Крім того росіянину заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність).

Оскільки він перебуває на території рф, тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.

Розслідування проводять співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

СБУ та Нацполіція затримали у Києві 16-річного агента фсб, який підпалював авто Сил оборони

Джерело: https://t.me/SBUkr/12551

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