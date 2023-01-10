СБУ в Лимані отримала чергове підтвердження воєнних злочинів рф

СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів рф: при відступі з Лиману рашисти вбивали цивільних і ґвалтували жінок

Армія рф – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій. Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів, яка стане ще одним доказом у Гаазі для тих загарбників, кому таки вдасться вижити на цій війні.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.

Його слова задокументовані, і слідчі СБУ працюють над тим, аби рашисти отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії рф Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Зокрема, за матеріалами СБУ у міжнародний розшук оголошено росіянку, яка навесні «благословляла» свого чоловіка ґвалтувати українок

Працюємо, аби кожен ворог відповів за скоєне!

Джерело: https://t.me/blacklampa/7989

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