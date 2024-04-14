СБУ викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року, – Василь Малюк

Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога, і вже викрила 11 агентурних мереж з початку 2024 року.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.

«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – сказав Василь Малюк.

Таким чином, спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

Наприклад, нещодавно СБУ затримала агента фсб у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

«У нас є чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І ми його виконуємо, щоб захистити життя громадян і державну безпеку», – наголосив Голова СБУ.

Також Василь Малюк повідомив, що з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

Зокрема, Голова СБУ нагадав, що до довічного увʼязнення засуджено агента фсб, який скоригував ракетний удар по центру Краматорська в червні 2023 року.

За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.

Василь Малюк подякував усім Силам оборони за роботу на передовій, які працюють задля наближення Перемоги.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11707

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