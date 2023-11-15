СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

Серед затриманих – посадовець ВЛК та ділки, які ховали «клієнтів» у таксі

Служба безпеки заблокувала ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок. Серед них – посадовець військово-лікарської комісії та декілька кримінальників.

За гроші вони пропонували ухилянтам різні «варіанти» уникнення призову і подальшої втечі за кордон на підставі підроблених документів або поза контрольно-пропускними пунктами.

Вартість таких «послуг» становила до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу перетину кордону.

● У Хмельницькому:

викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби.

● На Одещині:

нейтралізовано міжнародну злочинну групу, яка займалась нелегальними «перевезеннями» до сусідньої європейської країни. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім «переводили» їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку.

До складу банди входив одесит-кримінальник на прізвисько «Бастіон» та двоє його спільників-іноземців.

Для пошуку «клієнтів» зловмисники створили Телеграм-канал. При цьому гроші за свої «послуги» просили переказувати у криптовалюті.

● У Києві:

затримано фігуранта, який продавав ухилянтам підроблені документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

Зловмисником виявився 53-річний громадянин однієї з країн Близького Сходу, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і затримали його під час одержання грошей від клієнта.

● На Львівщині:

затримано 51-річного мешканця Самбірського району, який, заручившись підтримкою місцевого криміналітету, переправляв ухилянтів за кордон через заздалегідь підготовлені «лісові маршрути».

Джерело: https://t.me/SBUkr/10364

Новости портала «Весь Харьков»