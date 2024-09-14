СБУ викрила посадовців українського холдингу, які будують судноремонтний завод для військових кораблів рф

Служба безпеки зібрала доказову базу на топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи на ворога та фінансування збройної агресії рф.

За даними слідства, з початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.

Мова йде про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління фсб.

Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва московського метрополітену.

Крім цього, за наявними даними, фігурант планує взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.

Як встановило розслідування, російська «філія» холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора.

Щоб приховати свою протиправну діяльність в росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.

Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.

Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪ власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

▪ директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12894

Новости портала «Весь Харьков»