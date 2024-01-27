СБУ викрила пособника рф, який допоміг фсб завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього лідера забороненої партії «руський блок», який співпрацює з країною-агресором.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник допоміг фсб знайти і завербувати агента, який у подальшому скоригував повітряну атаку рашистів по Яворівському полігону у березні 2022 року.

У червні 2022 року Служба безпеки затримала цього коригувальника у Львові. Ним виявився місцевий житель, колишній співробітник радянського кдб, з яким ексочільник «руського блоку» познайомився ще під час проживання в обласному центрі.

Наразі затриманий перебуває під вартою, а його приятель з Криму продовжує підривну діяльність проти України.

За даними слідства, ворожий пособник тривалий час проживав у Львові та за завданням російських спецслужб займався створенням осередків прокремлівської політсили.

У 2013 році переїхав на територію Автономної Республіки, де залишився після захоплення українського півострова і почав сприяти загарбникам у війні проти нашої держави.

Перебуваючи там, зловмисник публічно вихваляє режим путіна та воєнні злочини загарбників проти цивільного населення України.

Фігурант регулярно публікує у власному Телеграм-каналі прокремлівські дописи, в яких виправдовує збройну агресію рф та захоплення частини території України.

Крім того, фігурант є частим гостем в ефірах окупаційного «інформагентства» News Front, яке рашисти створили у Криму для поширення ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

● ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10989

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