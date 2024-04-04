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СБУ викрила ще 4 проросійських агітаторів: серед них – хакер, який створював фейкові «відеозвернення» очільників ЗСУ

СБУ викрила ще 4 проросійських агітаторів: серед них – хакер, який створював фейкові «відеозвернення» очільників ЗСУ

Служба безпеки затримала ще чотирьох проросійських агітаторів у різних регіонах України.

Зловмисники публічно вихваляли путіна та виправдовували збройну агресію рф. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів.

● Так, на Вінниччині:

затримано місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове «відеозвернення» одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok.

У цьому «виступі» лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві та інших регіонах нашої держави.

● У Київській області:

затримано колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ.

За даними слідства, він позиціонував себе як «експерт-політолог» та у власному відеоблозі оприлюднював кремлівські наративи щодо агресивної війни проти України.

Для поширення ворожого контенту зловмисник використовував власний YouTube-канал, а також сторінки в Telegram, TikTok та Instagram із загальною аудиторією понад пів мільйона користувачів.

● На Прикарпатті:

кіберфахівці СБУ викрили прихильника депутата держдуми рф Леоніда Слуцького – очільника прокремлівської партії ЛДПР.

Фігурант поширював на власній сторінці в «Однокласниках» публічні виступи російського посадовця на підтримку агресивної війни проти України.

● У Донецькій області:

кіберфахівці СБУ затримали мешканця Краматорська, ідеологічного прихильника рашизму.

У російських соцмережах фігурант виправдовував захоплення частини східних районів України та героїзував російських окупантів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Злочинні дії агітатора з Вінниччини додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11623

Новости портала «Весь Харьков»

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