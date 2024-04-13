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СБУ заблокувала нові канали втечі ухилянтів за кордон: один із них пролягав до невизнаного Придністров’я

СБУ заблокувала нові канали втечі ухилянтів за кордон: один із них пролягав до невизнаного Придністров’я

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У різних регіонах України затримано чотирьох організаторів нелегальних «трафіків».

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість «послуг» становила до 15 тис. американських доларів.

● Так, на Одещині:

нейтралізували злочинне угруповання, яке налагодило канал нелегальної міграції до самопроголошеного Придністров’я.

За даними слідства, фігуранти підшукували ухилянтів та пропонували їм переправлення за межі України через прикордонну річку.

Для прихованого перетину водної перепони зловмисники використовували моторний човен, який запускали лише у нічний час доби.

● На Львівщині:

за матеріалами СБУ перед судом постане 33-річний киянин, який разом із спільником намагався нелегально переправити до Євросоюзу шістьох військовозобов’язаних.

Для цього фігуранти незаконно внесли своїх клієнтів до системи «Шлях» як волонтерів благодійної організації, що займається перевезенням гуманітарної допомоги.

Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри та заблокували їх.

● У Черкаській області:

викрито ще одну злочинну групу, яка вивозила ухилянтів за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень.

За даними слідства, зловмисники влаштовували потенційних призовників водіями закордонних рейсів, які здійснювала одна з компаній-перевізників.

Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11697

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