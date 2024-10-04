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СБУ заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та Ланцет

СБУ заочно повідомила про підозру головному конструктору російських дронів ZALA та Ланцет

Служба безпеки зібрала доказову базу на Олександра Захарова – власника та головного конструктора російської компанії ZALA Aero Group, яка розробляє безпілотні системи для війни проти України.

На сьогодні це підприємство, що базується в Іжевську, є одним з найбільших виробників бойових дронів для військових формувань країни-агресора.

Серед основних зразків безпілотних літальних апаратів компанії Захарова – дрони типу Ланцет, а також новітні розвідувальні безпілотники ZALA Z-16 та ZALA Z-20.

За наявними даними, з початку повномасштабної війни підприємство фігуранта виготовило майже 5 тис. БпЛА.

Зазвичай ворог використовує Ланцети як дрони-камікадзе для прямих атак по українській бронетехніці, а дрони ZALA здійснюють пошук потенційних цілей, коригують по них вогонь, а після ураження фіксують наслідки ударів.

Таким чином, ці безпілотники стали невід’ємною частиною російського воєнного вторгнення в Україну.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Захарову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13030

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