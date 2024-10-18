СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував операцією «Київ за три дні»

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерал-майора Володимира Селівьорстова – колишнього командира 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил рф.

На початку повномасштабної війни посадовець командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку.

За планом російського генштабу 24 лютого 2022 року десантні підрозділи Селівьорстова мали взяти під контроль аеродром у Гостомелі з подальшою окупацією всього селища.

Інше угруповання військ зі складу дивізії фігуранта отримало наказ на захоплення Вишневого – ще одного населеного пункту передмістя столиці України.

У разі успішного виконання завдань окупанти планували закріпитися в окупованих районах, створивши плацдарм для подальшого наступу на Київ.

Після підходу основних сил окупаційних угруповань рф рашисти мали штурмувати столицю України і сподівалися її захопити.

Утім, військові Сил безпеки та оборони, у тому числі бійці СБУ, зірвали ворожі наміри. Спочатку українські воїни оточили та знищили значну частину угруповання Селівьорстова під час боїв за Гостомель.

Потім захисники України знищили штаб окупантів у Бучанському районі, де перебував російський генерал разом із усім командним складом його дивізії.

Тоді Селівьорстов та його заступники отримали тяжкі поранення, після чого було віддано наказ на «евакуацію» ворожого угруповання.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селівьорстову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця країни-агресора.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13130

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